Жителю села Новая Бинарадка грозит 5 лет тюрьмы за кражу баранов у знакомого

В полицию получило сообщение от 57-летнего жителя села Новая Бинарадка о пропаже домашнего скота. Скот находился на свободном выпасе в 200 метрах от дома владельца. Ущерб потерпевший оценил на сумму 22 тысяч рублей.

Выяснилось, что незадолго до пропажи животных к месту выпаса подъезжал легковой автомобиль. После этого из отары в 126 голов потерпевший не досчитался трех баранов.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого за грабеж 31-летнего жителя села Новая Бинарадка, который оказался знакомым потерпевшего. Как сообщает облГлавк, мужчина похитил баранов, поместив их в салон автомобиля «Лада Калина», и планировал перевезти в Самару для дальнейшего забоя. Однако по пути следования злоумышленник предположил, что его может остановить патруль ГИБДД, и решил избавиться от животных, выпустив их рядом с автодорогой. Позже, как выяснили сотрудники органов внутренних дел, чтобы скрыть следы пребывания животных, подозреваемому пришлось сделать химчистку салона.

Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.