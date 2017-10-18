В фестивале спорта «Волжская осень» победила команда «СИБУР Тольятти»

В рамках двухдневного фестиваля спорта СИБУРа «Волжская осень» в Тольятти прошли соревнования по трем видам спорта: хоккею, баскетболу и шахматам. В них приняли участие 14 баскетбольных, 13 шахматных и 6 хоккейных команд предприятий СИБУРа из Тольятти, Краснодара, Москвы, Воронежа, Перми, Тобольска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода и других городов деятельности СИБУРа.

Фестиваль прошел на пяти площадках – дворце спорта «Волгарь», спортивном комплексе «Слон», стадионе «Торпедо», СДЮСШОР №4 «Шахматы», физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Труд».

Мероприятие открыла товарищеская встреча по баскетболу между командами СИБУРа и администрации Самарского региона. На паркет вышли председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации г.Тольятти Сергей Анташев, председатель Тольяттинской городской думы Дмитрий Микель. Команду СИБУРа представили управляющий директор Павел Ляхович,директор маркетинга и продаж Дирекции базовых полимеров Андрей Фролов, генеральный директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов. В состав обеих команд также вошли дети работников тольяттинского предприятия, которые тренируются в СДЮСШОР по баскетболу «Красные крылья». В шахматах основные соревнования предварял товарищеский матч между представителями сборных предприятий СИБУРа и воспитанниками тольяттинского СДЮСШОР «Шахматы».

Гостями фестиваля «Волжская осень» стали заслуженные мастера спорта России: пятикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова и трехкратная чемпионка мира по гандболу Надежда Муравьева. Встреча воспитанников тольяттинских школ по плаванию с Юлией прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд». Ребята побеседовали с чемпионкой на тему подготовки к соревнованиям, совмещении учебы и тренировок, питании и о том, как достигнуть олимпийских высот. Надежда провела для детей работников «СИБУР Тольятти» разминку в рамках праздника «Спортивный Сибуренок», который организовал СИБУР Профсоюз. В празднике приняли участие более 100 сибурят, которые соревновались в разнообразных спортивных эстафетах и конкурсах на быстроту, меткость и сообразительность.

«Проведение подобного фестиваля положительно влияет на сплочение коллектива, а чем сплочённей коллектив - тем выше производственные успехи предприятий компании, - отметил после матча глава Тольятти Сергей Анташев. – Также для города важны социальные инвестиции компании в развитие спортивной инфраструктуры. Например, баскетбольный зал в «Волгаре», где проводятся соревнования, был отремонтирован СИБУРом совместно с НБА. Кроме того, с точки зрения развития туристической отрасли, значимо проведение самого спортивного фестиваля именно в Тольятти».

По итогам соревнований первое место во всех трех видах спорта заняла команда предприятия синтетических каучуков «СИБУР Тольятти». Второе место по баскетболу и хоккею завоевала команда корпоративного центра (Москва), третье – команда «СИБУР Тобольск». По шахматам второе место за пермским предприятием «СИБУР Химпром», третье – у игроков «Воронежсинтезкаучука».

Впервые для участников корпоративных соревнований по баскетболу спортивная форма была изготовлена из вторичного пластика, полученного путем переработки пластиковых отходов. На всех площадках фестиваля было установлено 7 контейнеров для сбора пэт-тары. За время работы было собрано 1,5 куб м пластика, который передан для дальнейшей переработки.