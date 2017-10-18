ГИБДД бьет тревогу: В Тольятти быстро растет количество ДТП с детьми

Уважаемые участники дорожного движения!

Дорожно-транспортные происшествия – одна из основных причин гибели детей на улицах, а травмы и последствия от них - самые тяжелые.

С начала года на дорогах области произошло 420 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, погибло 11 несовершеннолетних и 456 получили ранения. Каждое 7-ое ДТП происходит в области с участием детей. И эти показатели ежедневно и неуклонно растут.

Октябрь отмечен серьезным всплеском дорожных аварий с детьми, их произошло уже 37, в которых преобладающее большинство, более 80% это – наезды на пешеходов.

С наступлением дождливой погоды, более короткого светового дня, значительно ухудшается видимость. Сложно увидеть пешеходов, которые зачастую в этот период времени используют одежду темных тонов.

Особую тревогу вызывают ДТП, совершенные по неосторожности детей. Каждое четвертое ДТП с детьми пешеходами происходит по их собственной неосторожности.

К сожалению, личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь автомашины при скорости 60 км/час составляет 20 метров, а при мокром покрытии может увеличиться вдвое. Ребенок ассоциирует автомобиль с игрушкой, не понимая, что он не может остановиться мгновенно. Особенности детской психики – фиксация внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) – увеличивают его незащищенность.

Отпуская ребенка на улицу, необходимо подготовить его к взаимоотношениям с ней, напоминать, что пешеходный переход не всегда является гарантом безопасности. Необходимо научить ребенка правильно переходить проезжую часть, научить оценивать обстановку. Зачастую, пешеходы, смело ступают на проезжую часть, не глядя по сторонам, хотя Правила дорожного движения предписывают пешеходу «убедиться, что переход будет безопасен».

Находясь с ребенком около пешеходного перехода, обязательно обратите его внимание на то, что все автомобили остановились, водители видят пешеходов и пропускают, и только тогда переходите дорогу размеренным шагом.

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.