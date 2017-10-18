Фото: радио август

Задержан экс-замглавы администрации бывшего самарского губернатора

Бывшего заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области Дениса Подсеваткина правоохранители задержали вчера в Мордовии.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах Самарской области, задержание связано с уголовным делом по факту мошенничества ООО "Приволжский центр общественного мониторинга". В сентябре по этому делу был арестован директор компании Николай Явкин.

По версии следствия, эта организация получала подряды на проведение соцопросов. При исполнении одного из контрактов социолог предоставил заказчику ложные сведения о числе опрошенных. Получив бюджетные средства в размере 10 миллионов рублей, 9,5 миллиона подрядчик истратил на собственные нужды.

По решению суда Явкин арестован до 18 ноября. Отношение к поддельным соцопросам, по одной из версий, мог иметь и задержанный вчера Подсеваткин.
  1. Происшествия
  2. Российская газета
  3. 18.10.2017 12:25 [223] (0)
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