Гаишники не смогут устраивать «засады» на дорогах

Сотрудники ГИБДД не смогут умышленно устраивать "засады" на дорогах — в соответствии с новым административном регламентом ведомства, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

Ранее сообщалось, что новый административный регламент ГИБДД якобы позволяет сотрудникам полиции устраивать "засады", скрывая патрульные автомобили в неприметных местах.

"Основной посыл этого пункта — что автомобиль должен быть чётко и отчетливо виден участникам дорожного движения", — сказал Быков. Он уточнил, что из этого правила есть исключение: если участок дороги аварийно опасный, или на месте находится перелом рельефа, или это скоростной участок дороги, то сотрудники ГИБДД должны руководствоваться соображениями безопасности и расположить своё транспортное средство так, чтобы не допустить нежелательных последствий, пишут РИА Новости.

Он также отметил, что для противодействия коррупционной составляющей в административном регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября.