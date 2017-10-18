Утвержден календарь выходных дней в 2018 году

Российское правительство утвердило план переноса выходных дней в 2018 году. Постановление, подготовленное Минтруда, опубликовано на сайте кабмина. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выходные дни 6 и 7 января, совпавшие с праздничными днями, перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также за счет того, что выходные выпадают на субботу, 28 апреля, а также на субботу, 9 июня, и субботу, 29 декабря, нерабочими станут понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря.

В 2018 году россияне будут отдыхать:

  • с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года;
  • 23-25 февраля;
  • 8-11 марта;
  • с 29 апреля по 2 мая;
  • 9 мая;
  • 10-12 июня;
  • 3-5 ноября.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 18.10.2017 13:04 [139] (0)
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