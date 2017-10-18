Как правильно искать подержанный автомобиль в интернет объявлениях

Когда речь идет о покупке подержанной машины на вторичном рынке, то это дело не только хлопотное, но и может стать опасным. Все зависит от правильности произведения вами поиска и последующего анализа состояния транспортного средства. Мы составили для вас несколько рекомендаций, соблюдая которые часть рассматриваемых вариантов может отсеяться вами ещё на этапе изучения предложений.

Грамотно составьте поисковый запрос

Конечно идеальный вариант, четко определиться с искомой маркой и моделью машины до момента составления запроса. Не распыляйтесь на похожие варианты, то есть, если вы ищете авто через веб-сервис автообъявлений, типа toljatti.avtopoisk.ru/car/old со специальными категориями поиска и вам необходим внедорожник, значит, выбирайте только его, если предпочтительно наличие автоматической коробки, тогда в поисковике выбирайте «только АКП».

Отбросьте варианты с самой высокой и низкой стоимостями

Цена на автомобиль в объявлении это достаточно абстрактная величина, так как покупателю хочется приобрести товар дешевле, а продавцу – продать дороже. Поэтому нужно определиться со средней стоимостью машин выбранной модели, изучив другие объявления. Слишком дешевые предложения с одинаковыми характеристиками все-таки вызывают подозрения, а варианты с завышенной ценой, чаще всего, неоправданны.

Сопоставьте год релиза и пробег

На данные о пробеге автомобиля, как показатель – сложно ориентироваться, ведь многие, кто занимается купле-продажей транспортных средств знаком с технологией «скручивания» спидометра. Поэтому важно быть внимательным, и, допустим, если автомобилю 5 лет, то его километраж, в среднем, должен был перевалить за 100 000. Соответственно, если в объявлении о продаже авто выпущенного в 2008-2009 годах указан пробег в 40 000 км – следует задуматься подлинны ли эти данные.

Внимательно рассмотрите фотографии

Три четверти информации о транспортном средстве можно получить из предоставляемых продавцом фото, а объявления без них или с нечеткими фото можете сразу отбросить. Снимков должно быть достаточное количество и в хорошем качестве, чтобы вы могли разглядеть повреждения, следы от ремонта, состояние покрытия и салона.

Изучите описание машины

Внимательно прочтите описание машины в объявлении. Если же оно отсутствует или указано, что «все вопросы можно уточнить по телефону» это также говорит о неком подвохе, ведь автовладелец, который хочет продать свое авто и ничего не скрывает, заполнит «портфолио» автомобиля полной, четкой и конструктивной информацией о нем.

Надеемся, вы теперь вооружены нужной информацией и данные рекомендации по поиску будущего автомобиля в интернет объявлениях вам в этом помогут.

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