Тольяттинцев приглашают на службу в МВД

Отдел МВД России по Ставропольскому району приглашает кандидатов на должности: полицейский патрульно-постовой службы полиции, полицейский (водитель), участковый уполномоченный полиции.

Требования к кандидатам:

- мужчины не моложе 18 лет и не старше 35 лет,

- отслужившие в рядах Российской армии,

- имеющие образование не ниже среднего (полного) общего для должностей младшего начальствующего состава и высшее юридическое образование для должностей среднего начальствующего состава,

- способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Также требуется кандидат на вольнонаемную должность – инженер-электроник ГИБДД.

Требование к данной должности: образование в сфере информационных технологий.

Обращаться по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная д. 52а, отделение по работе с личным составом (кабинеты 203 и 204), вопросы можно задать по телефонам 93-66-19 – начальник отделения, 93-66-06 – специалисты по кадрам.