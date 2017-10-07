Музыку романтической Франции услышат тольяттинцы

Если вы хотите погрузиться в изысканную атмосферу Франции 19 века, концерт 22 октября в Тольяттинской филармонии – для вас!

Благодаря Альянс Франсез Тольятти в этот вечер выступят блистательные французские музыканты Лоран Вашаль и Аньес Пика. Они исполнят восхитительные произведения для скрипки и фортепиано композиторов романтической эпохи – Сезара Франка и Габриэля Форе. В программе – два шедевра камерной французской музыки. Один - юношеский и пылкий, другой глубоко романтический. Два непохожих, захватывающих диалога между скрипкой и фортепиано. Это надо слышать!

Аньес Пика – основатель и первая скрипка ансамбля «Des Equilibres», победитель различных международных конкурсов, в том числе National Jeunes Solistes Hart House (Tоронто), National Schubert (Италия), Européen de Moncalieri (Италия). Помимо активной концертной деятельности, преподает в региональной консерватории города Тулон.

Лоран Вашаль – выдающийся пианист современности. Он известен более всего благодаря исполнению редко звучащих произведений французских композиторов. Об этом свидетельствует его дискография, признанная прессой, которая составляет около 20 CD.

Лоран Вашаль регулярно выступает на престижных сценах Парижа (Театр Шатле, Театр на Елисейских Полях, Театр Могадор, Музей Д’Орсэ, Радио Франс), за рубежом и на многочисленных фестивалях (Festival Chopin à Bagatelle, Midem de Cannes, Festival des Arcs,Festival du Périgord Noir, Festival Présences, Automne en Normandie, Piano à Riom).

Лоран Вашаль — обладатель нескольких международных премий. Он давал концерты с Оркестром Концертов Ламуре, Оркестром Паделу, Оркестром Брюссельской филармонии, Московским классическим оркестром.

Участником очаровательного музыкального вояжа во Францию вы можете стать в ближайшее воскресенье, 22 октября в 18.00.

Стоимость билетов демократичная – от 200 рублей. Онлайн-покупка билетов по ссылке http://filarman.ru/event/pikafrance/.

Заказ билетов по телефонам 222-600 (касса филармонии) и 318-377 (Альянс Франсез Тольятти). Возрастное ограничение: 6+.