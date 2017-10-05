Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска. По его мнению, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать", — приводят РИА Новости слова Жириновского.

Общих праздников, по его мнению, должно быть только три — 1 января, 9 мая и 12 июня.

"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15 — когда хочет, тогда и использует", — заявил лидер ЛДПР.

Ранее правительство утвердило календарь выходных на следующий год.