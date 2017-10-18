Синоптики региона предупреждают жителей о неблагоприятных погодных явлениях

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19 час. 18 октября до 19 час. 19 октября в Самарской области облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8°С, днем 8-13°С.

Ранее о сильных порывак ветра сообщили в ТСГМО.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.