Что такое онлайн-касса Эвотор, особенность и преимущества данного устройства для малого бизнеса

Онлайн-кассой называют универсальный аппарат, который способен обрабатывать любые типы платежей в любом месте. Кроме этого данное устройство не ограничивается строгим определенным набором возможностей. Функционал онлайн-касс можно расширить с помощью дополнительных установок специализированных приложений.

Преимуществами использования онлайн-касс считают возможность поставить данное устройство на удаленный учет ИНФС. Поскольку предыдущую оффлайн версию невозможно было зарегистрировать удалено и требовалось личное присутствие в инспекции. К тому же для регистрирования аппарата требовалось непосредственное присутствие специалиста той организации, которая и занималась техническим обслуживанием кассы.

Поэтому теперь ФНС будет обладать свей оперативной информацией, связанной со совершаемыми покупками, поскольку применение новых онлайн-касс приводит к постоянному контролю в режиме онлайн. И о любой возможной ошибке сразу же станет известно налоговому ведомству.

Так называемая “умная” касса считается современным средством для оснащения различных торговых точек. На данный момент какой-то достойной альтернативы онлайн-кассам нет и в ближайшем времени не предвидится. Данный тип устройства используется:

При установке системы скидок, внедрении программ лояльности.

При подключении дополнительного типа устройства, к которым относят денежный ящик, сканер штрих-кода, терминал, весы и т. д.

Для подключений Wi-Fi, мобильного интернета по средству SIM-карт.

Для торговли в любом месте при подключенном интернете либо без интернет-подключения.

Для управления бизнесом по средству удаленного контроля продаж и работы всего персонала.

Помимо экономии места в магазине онлайн-касса очень проста в эксплуатации. Работать с данным устройством легко, так же как и с обычным смартфоном. Благодаря онлайн-кассам весь торговый процесс становится полностью управляемым и прозрачным.

Новое законодательство потребовало автоматически отсылать в налоговые структуры электронные чеки. Для бизнеса это будет скорей плюсом, поскольку отвалятся все не нужные проверки со стороны налоговых органов. К тому же приобретение такой онлайн-кассы не предусматривает оплачивание договора с центом обслуживания устройств, а так же не нужно будет ежегодно менять накопители. Функции онлайн-касс полностью соответствуют новым требованиям.

Контроль за микробизнесом проверяющими органами в последнее время усиливается. Связано это с желанием легализации доходов и выявлением существующего отмывания денег преступными группировками.

В стоимость “умного” оборудования также входит комплект ПО, функционал которого вполне достаточен для любого базовой торговой точки и ее потребностей. Специальное приложение для устройства можно заказать отдельно в онлайн-магазине. В число таких специализированных приложений входит Контроль магазина, Мой Склад, Удаленный доступ, Интеграция с 1С. Кроме этого есть возможность заказать и другие удобные и полезные утилиты.

Самые востребованные модели данных устройств можно приобрести в магазине по оптимально приемлемым ценам.

Источник - BestHard.ru.

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