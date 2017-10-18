ГИБДД: Водителям разрешено фиксировать действия сотрудников ДПС

Водителям не запрещается фиксировать действия сотрудников ГИБДД на видео, несмотря на то, что этот пункт убрали из нового административного регламента, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.
"Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом", — пояснил Быков.
Он также отметил, что если если медицинское освидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник обязан вернуть его к автомобилю, пишут РИА Новости. Регламент дополнен этой нормой.
Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что из нового административного регламента ГИБДД исключён запрет на курение сотрудников при общении с водителями.
"В окончательной редакции эта норма была исключена, но это не значит, что сотрудник может при общении с участниками дорожного движения курить и дымить им в лицо. У нас есть кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ, там эта норма включена", — разъяснил Быков.
Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.