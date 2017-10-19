Прокуратура разъясняет: Чем отличается кража от находки

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев: «Верховный суд Российской Федерации на примере уголовного дела по обвинению гражданки в краже мобильного телефона разграничил понятия кражи и находки.

Если потерпевший забыл свое имущество в известном ему месте, а другое лицо, воспользовавшись отсутствием собственника, присвоило его себе, то это действие квалифицируется как кража.

Так, приговором суда гражданка осуждена за кражу мобильного телефона. Сторона защита настаивала, что телефон был не похищен, а найден. Прямого умысла, направленного на завладение чужим имуществом, у подсудимой не было, активных действий по изъятию телефона из владения потерпевшего она не предпринимала, телефон выбыл из владения собственника по его же невнимательности. Кроме того, в дальнейшем найденным телефоном она не распоряжалась, а добровольно выдала, когда к ней обратились по поводу возврата телефона.

Суд, не согласившись, с такой позицией, указал, что телефон потерпевшего не был утерян, а оставлен им совместно с другими вещами в помещении клиники в известном собственнику месте. Он не считал телефон потерянным и через непродолжительное время вернулся на место, где его оставил с другими вещами, обнаружив отсутствие телефона, осуществлял звонки на свой абонентский номер с целью установления его местонахождения, а затем сразу же обратился за помощью в полицию.

Очевидно, что подсудимая осознавала и то обстоятельство, что у телефона есть собственник, так как она не отвечала на входящие вызовы, а в последующем сменила сим-карту.

Согласно уголовному законодательству под хищение понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или иных лиц.

Судебная коллегия с учетом названных обстоятельств уголовного дела сделала вывод, что в данном случае имеет место быть кража, а не находка.

Подробнее обстоятельства дела отражены в кассационном определении ВС РФ от 19.04.2017 № 75-УД17-2».