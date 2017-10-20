Прокуратура разъясняет: Признание гражданина недееспособным

В прокуратуру Кировского района г.Самары обратился А. по вопросу признания гражданина недееспособным.

Помощник прокурора района Чернова О.С. разъясняет:

Так, согласно ч.1 ст.29 Гражданского кодекса РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

В силу требований ч.2 ст.281 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения.

Заявление об ограничении гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами подается в суд по месту жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в психиатрическое или психоневрологическое учреждение, по месту нахождения этого учреждения (ч.4 ст.281 ГПК РФ).

В соответствии с ч.2 ст.282 ГПК РФ в заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий или руководить ими.

Согласно положений ст.283 ГПК РФ, по данной категории дел судом назначается проведение судебно-психиатрической экспертизы для определения психического состояния заинтересованного лица, в случае уклонения от прохождения которой судом может быть вынесено определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.

Таким образом, при наличии достаточных оснований, заинтересованные лица вправе самостоятельно обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о признании гражданина недееспособным.