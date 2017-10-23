Прокуратура разъясняет: Бесхозяйственное содержание жилого помещения

Добрый день! Переехав на новое место жительства, столкнулась с проблемой поведения соседей по площадке, связанного с бесхозяйственным содержанием жилого помещения. Могут ли быть применены к владельцу какие-либо меры?

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис Авдеев: «Могут, в силу требований ч.1 ст.293 ГК РФ, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения (ч. 2 ст. 293 ГК РФ)».