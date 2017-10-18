В Тольятти сотрудники Росгвардии изъяли марихуану у прохожего, похожего на вора

К патрульному экипажу Росгвардии обратился администратор одного из тольяттинских кафе. Он сообщил, что ранее неизвестный мужчина украл со стола сотовый телефон, принадлежащий одной из посетительниц. Работник заведения описал злоумышленника.

На бульваре Туполева сотрудники Росгвардии заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. При виде патрульного автомобиля пешеход попытался скрыться, но безуспешно – его задержали. Стражи правопорядка передали 32-летнего жителя села Хрящевка полицейским для проверки на причастность к совершенному преступлению. Было установлено, что к краже с сотового телефона он не имеет отношения. Но в ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен пакет с марихуаной массой более 40 граммов, сообщили в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.