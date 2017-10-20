В ДКИТ пройдет атмосферная вечеринка Viva La Diva

10 декабря для гостей Дворца культуры, искусства и творчества будут организованы мастер-классы по изготовлению аксессуаров "Monile", феерическая фото зона "Omnia praeclara rara" и бармен-шоу "In vino veritas".

Кроме того, в этот день будет доступно специальное предложение для родителей, которые смогут оставить своих детей на время мероприятия с опытными педагогами в мастерской театра моды "Аксиния".

Главным же событием вечера станет грандиозный концерт тольяттинской дивы Светланы Терентьевой при участии специальных гостей - солиста группы «Shok Style» Сергея Печкурова и пианиста-вокалиста Юрия Ильина.

Начало вечеринки в 18.00.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 20.10.2017 13:05 [112] (0)
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