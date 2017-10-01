Шредер - четвероногий напарник в полицейской службе

Всем нам знакомо выражение «собака-друг человека». Но инспектор-кинолог лейтенант полиции Анастасия Косенко с уверенностью может добавить: «Не только друг, но прекрасный напарник в полицейской службе!».

Служебные собаки в полиции работают по различным направлениям - это поиски и обнаружение наркотических средств, охранно-конвойная служба, поиски взрывчатых веществ и устройств, следовая служба, поиски трупных останков. Чтобы стать полноправными напарниками кинолог Анастасия и пёс Шредер прошли специальный шестимесячный курс обучения в школе по подготовке кинологов по профилю «Следовая работа». А с февраля 2017 года молодой пёс был выпущен в службу в Отделе МВД России по Ставропольскому району. За короткий период работы в ОВД полицейская собака способствовала раскрытию 4-х преступлений.

Анастасия, почему Вы выбрали профессию именно инспектора-кинолога?

В полиции сама я уже с 2002 года, почти 16 лет. Но в должности кинолога служу с августа 2015 года. Шредер - моя первая собака. Он попал ко мне в возрасте 1-го месяца, а сейчас ему 2 года. Служит в полиции Ставропольского района с 1 февраля 2017 года. Родители у него также являются служебными собаками, например, папа Шредера до сих пор продолжает служить по профилю поиска взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Эту работу считаю своим призванием. Служба мне прекрасно подходит: активная, отчасти творческая, часто на свежем воздухе, да и животных я очень люблю.

Расскажите о каком-нибудь интересном случае во время службы?

В августе этого года была совершенна кража в СНТ «Золотая Нива». Следственно-оперативная группа О МВД России по Ставропольскому району в составе следователя следственного отдела, оперуполномоченного уголовного розыска, эксперта экспертно-криминалистического отделения, инспектора-кинолога и служебной поисковой собаки Шредера направилась на место происшествия.

Было установлено, что из указанного дачного дома похищены конфеты, электроинструменты и детская коляска, на которой предположительно и было вывезено похищенное. Шредер взял след и вывел сотрудников полиции на территорию, где была обнаружена брошенная похищенная коляска, а также обертки от конфет, с таким же названием, что были похищены у заявителя. Через пару минут Шредер вывел сотрудников к дому подозреваемого в селе Узюково. В ходе осмотра жилища мужчины оперативники и обнаружили похищенное им имущество.

Анастасия, в чём особенность вашей службы?

Самая главная задача кинолога - стать настоящими напарниками со служебной собакой. Шредер проживает вместе со мной и моей семьёй. С ним мы настоящая команда, понимаем друг друга без слов.

В свободное от выездов время всегда стараемся тренироваться. Наши тренировки проходят в условиях наиболее приближенных к реальным. Также у Шредера имеются навыки к задержанию преступника. Но всё же Шредер следовая собака, поэтому основные направления тренировок - это прорабатывание запахового следа человека и умение идентифицировать запахи. Ежедневные тренировки полицейской собаки направлены на отработку чёткого выполнения команд кинолога. Но самое главное в работе кинолога - это терпение и прочное взаимопонимание с животным.

Ксения Зипнова