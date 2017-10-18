Театр «Дилижанс» приглашает на читки пьес фестиваля молодой драматургии

23, 24 и 25 октября в театре «Дилижанс» пройдут читки самых свежих и интересных пьес, участвовавших в фестивале молодой драматургии «Любимовка», прошедшем в сентябре этого года в Москве.

Читать пьесы будут актеры театров «Дилижанс» и «Колесо». Вход свободный.

ПРОГРАММА ЧИТОК:

23 октября, 19.00

Екатерина Бондаренко «ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»

Режиссёр читки - Александр Кудряшов (г. Екатеринбург)

24 октября, 19.00

Наталья Милантьева «ПИЛОРАМА ПЛЮС»

Режиссёр читки - Вячеслав Дурненков (г.Тольятти)

25 октября, 19.00

Александр Середин «ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОЗЁЛ»

Режиссёр читки - Виктор Мартынов (г.Тольятти)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЬЕСАХ:

Екатерина Бондаренко «Женщины и дети»

Вера Сердечная, театральный критик:

"В названии пьесы отражен болезненный перекос в истории русской семьи: трагическое сокращение мужских ролей. Сложно построенное исследование наследственных психологических травм восходит по законам психоанализа от детских проблем – к проблемам рода, прабабушек. Микроскопически подробно раскладывая повседневность на реплики и действия, автор добивается не только точного воссоздания картины, но и эффекта остранения. А кроме того, дает надежду на то, что существуют механизмы преодоления родового «проклятия»".

Наталья Милантьева «Пилорама плюс»

Анна Банасюкевич, театральный критик:

"«Пилорама плюс» - страстная драма о дремучей любви. Саша – работяга, плотник, Катя – его бывшая одноклассница и предмет вождения. Но Катя – музыкант, она совсем из другой сферы, а еще – замужем. А еще у нее ребенок. Череда нелепых, опасных встреч, коротких разговоров, полных насилия и унижения, сумасшедшие пьяные письма с признаниями и угрозами. У героя – одна любовь, но две жизни – дневная, когда караулит и объясняется, и ночная – когда в пустом цехе пьет водку и разбирается со своей жизнью. Главное, что захватывает в этом тексте – увлекательная несоразмерность банальной ситуации и какой-то средневековой темной чувственности".

Александр Середин «Гимнастический козёл»

Наталья Дубашинская, журналист:

"«Гимнастический козёл» - пьеса, написанная в жанре театра абсурда: пока пытаешься понять логику происходящего в тексте и наслаждаешься остроумными диалогами, сумбурные образы наполняются в голове совершенно конкретными ассоциациями и потихоньку становится жутко. История закончилась грустно, иначе и быть не могло. Зато текст уже начали разбирать на цитаты".