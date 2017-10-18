Театр «Дилижанс» приглашает на читки пьес фестиваля молодой драматургии

23, 24 и 25 октября в театре «Дилижанс» пройдут читки самых свежих и интересных пьес, участвовавших в фестивале молодой драматургии «Любимовка», прошедшем в сентябре этого года в Москве.
Читать пьесы будут актеры театров «Дилижанс» и «Колесо». Вход свободный.
ПРОГРАММА ЧИТОК:
23 октября, 19.00
Екатерина Бондаренко «ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»
Режиссёр читки - Александр Кудряшов (г. Екатеринбург)
24 октября, 19.00
Наталья Милантьева «ПИЛОРАМА ПЛЮС»
Режиссёр читки - Вячеслав Дурненков (г.Тольятти)
25 октября, 19.00
Александр Середин «ГИМНАСТИЧЕСКИЙ КОЗЁЛ»
Режиссёр читки - Виктор Мартынов (г.Тольятти)
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЬЕСАХ:
Екатерина Бондаренко «Женщины и дети»
Вера Сердечная, театральный критик:
"В названии пьесы отражен болезненный перекос в истории русской семьи: трагическое сокращение мужских ролей. Сложно построенное исследование наследственных психологических травм восходит по законам психоанализа от детских проблем – к проблемам рода, прабабушек. Микроскопически подробно раскладывая повседневность на реплики и действия, автор добивается не только точного воссоздания картины, но и эффекта остранения. А кроме того, дает надежду на то, что существуют механизмы преодоления родового «проклятия»".
Наталья Милантьева «Пилорама плюс»
Анна Банасюкевич, театральный критик:
"«Пилорама плюс» - страстная драма о дремучей любви. Саша – работяга, плотник, Катя – его бывшая одноклассница и предмет вождения. Но Катя – музыкант, она совсем из другой сферы, а еще – замужем. А еще у нее ребенок. Череда нелепых, опасных встреч, коротких разговоров, полных насилия и унижения, сумасшедшие пьяные письма с признаниями и угрозами. У героя – одна любовь, но две жизни – дневная, когда караулит и объясняется, и ночная – когда в пустом цехе пьет водку и разбирается со своей жизнью. Главное, что захватывает в этом тексте – увлекательная несоразмерность банальной ситуации и какой-то средневековой темной чувственности".
Александр Середин «Гимнастический козёл»
Наталья Дубашинская, журналист:
"«Гимнастический козёл» - пьеса, написанная в жанре театра абсурда: пока пытаешься понять логику происходящего в тексте и наслаждаешься остроумными диалогами, сумбурные образы наполняются в голове совершенно конкретными ассоциациями и потихоньку становится жутко. История закончилась грустно, иначе и быть не могло. Зато текст уже начали разбирать на цитаты".