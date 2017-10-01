Ирина Близнова стала официальным резидентом ГК «ЛАДА»

Капитан золотой олимпийской сборной России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ирина Близнова связала себя договоренностью о сотрудничестве с ГК «ЛАДА» по взаимодействию в области решения вопросов, направленных на строительство в Тольятти «Дома гандбола».

Всю свою сознательную профессиональную спортивную карьеру Ирина провела в Тольятти, в составе «Лады» становилась трехкратной чемпионкой России, выходила в финал Лиги чемпионов, выигрывала Кубок ЕГФ. По завершении выступлений в качестве игрока заслуженный мастер спорта России Близнова не отошла в сторону от любимого занятия. Молодая мама не только продолжает воспитывать двоих детей, но и активно посещает всевозможные мероприятия различного масштаба, проводимые по линии Федерации гандбола России. А в конце августа этого года Ирина была принята на внештатную должность советника главы города Тольятти по развитию спорта и физической культуры.

Отныне она будет являться официальным уполномоченным ГК «ЛАДА» на мероприятиях с участием представителей всех уровней власти и клубным координатором по строительству в Автограде «Дома гандбола», сообщает пресс-служба клуба.