Депутаты рассмотрели результаты проверки КСП г.о.Тольятти в МКУ «ЦХТО»

Возглавляемая Константином Кузнецовым комиссия по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики заслушала отчет контрольно-счетной палаты г.о.Тольятти, связанный с деятельностью муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения».

Аудиторы провели проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в МКУ за 2016 год. На комиссии анализировалось, в чем причина злоупотреблений, обнаруженных сотрудниками КСП, и что делается для исправления ситуации.

Перечисление нарушений, зафиксированных в отчете КСП г.о.Тольятти, началось с факта неправомерного начисления и выплаты зарплаты в сумме 3 млн 499,1 тыс.рублей, сообщает пресс-служба Думы Тольятти. Большая часть этой суммы (3 млн 269,3 тыс.рублей) пошла на квартальные премии. Руководитель МКУ пытался оспорить этот вывод, ссылаясь на то, что в пределах утвержденной сметы данный шаг был правомочен. Однако для КСП и депутатов этот аргумент выглядел несостоятельным, так как перечень денежных выплат сотрудникам МКУ является исчерпывающим, а квартальные премии в нем не фигурируют.

В отчете фигурируют и неправомерные расходы, к которым аудиторы КСП отнесли оплату фактически не оказанных услуг на сумму 152,44 тыс.рублей, в том числе на проведение медицинских осмотров работников.

И аудиторы, и члены профильной комиссии Думы г.о.Тольятти отметили и факт недополученного дохода бюджета г.о.Тольятти в размере 188 тыс.рублей. Контрольно-счетная палата обратила внимание также на несвоевременное и недостоверное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности в сумме 1 млн 432,9 тыс.рублей.

В связи с выявленными нарушениями депутаты рекомендовали администрации г.о.Тольятти обеспечить контроль за возвратом МКУ «ЦХТО» неправомерно израсходованных бюджетных средств. В Думу г.о.Тольятти должна быть представлена информация о принятых мерах и план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

После получения исчерпывающих сведений профильная комиссия тольяттинского парламента вернется к теме МКУ «ЦХТО». Внимание Думы г.о.Тольятти к данному учреждению обусловлено тем, что в свое время, когда мэрия меняла структуру, выводя специалистов в штат муниципального казенного учреждения, эти нововведения подавались как эффективные. Однако на деле существует много вопросов, например, относительно того, снизилась ли в связи с созданием МКУ «ЦХТО» нагрузка на бюджет. Результаты проверки КСП могут подтолкнуть к выводу о псевдосокращении чиновничьего аппарата.