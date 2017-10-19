Стали известны места проведения этнографического диктанта в Тольятти

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 3 ноября.

Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Места проведения в Тольятти:

1. Тольяттинский Государственный Университет, ул. Белорусская,16в

2. Поволжский Государственный Университет Сервиса, ул. Гагарина,4

3. Институт Восточной Культуры, ул. 70 лет Октября,60.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Единый совет молодежи по межнациональным вопросам г.о.Тольятти.