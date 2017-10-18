Детям могут законодательно запретить посещать мероприятия "18+"

Законопроект, запрещающий вход на мероприятия "18+" детям, и запрещающий показ трейлеров со сценами "18+" перед фильмами с меньшими возрастными маркерами и предусматривающий предъявление удостоверения личности при покупке билетов на мероприятия, скоро будет внесен в Госдуму, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено предъявление удостоверения личности при покупке билета на то или иное мероприятие, как это происходит при продаже алкоголя или табака, пишут РИА Новости.

"Министерство культуры подготовило данный законопроект, он вносит изменения в закон о защите детей от информации. Законопроект мы внесли уже в правительство, сейчас он находится на рассмотрении в Администрации президента и скоро будет внесен в Государственную думу", — уточнила она.

Кроме этого, Минкультуры также предлагает сократить расстояние, на котором разрешено распространение информационной продукции, запрещенной для детей, со 100 метров до 50 метров от детских учреждений.

Изменения коснутся и рекламных трейлеров перед киносеансами.

"Мы вводим прямой запрет, если киноанонс фильма "18+" показывается перед фильмами меньшей категории "16, 14, 6+", то они не должны содержать сцены, которые носят категорию "18+", запрещены для показа ребенку", — заключила Ромашова.