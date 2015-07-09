1 декабря возобновятся поставки в Россию турецких помидоров

Сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак заявил на сочинском фестивале молодежи, что четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн.

«Принципиально принято решение о том, что сейчас готовится изменение нормативно-правовой базы, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям поставлять продукцию в объеме 50 тыс. тонн томатов. Для этого надо внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование»,— приводит его слова "Коммерсант".

Эмбарго на помидоры из Турции было наложено Россией в 2016 году после того, как на границе с Сирией национальные силы ПВО сбили российский самолет Су-24. С этого момента возобновление импорта турецких помидоров многократно обсуждалось, в том числе на уровне глав государств.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 18.10.2017 18:03 [59] (0)
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