Сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения

Сотрудники полиции не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Это следует из нового административного регламента ГИБДД, который вступает в силу 20 октября, сообщает ТАСС.
Теперь водитель может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения, сообщил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.
Новый регламент ГИБДД предусматривает также оформление ДТП по упрощенной схеме (европротоколу), не предусматривающей участие уполномоченных сотрудников полиции.