«Лада» разгромила братиславский «Слован» на своей площадке

«Слован» прибыл в Тольятти после трех поражений подряд. Братиславская команда постаралась с первых минут завладеть инициативой и именно гости создали первый опасный момент - на пятаке расторопнее всех был Лукаш Кашпар, нанесший бросок по воротам «Лады» - выручил Александр Лазушин.

Однако затем инициативу перешла к «Ладе». Игроки «Слована» раз за разом стали допускать серьезные ошибки в своей обороне, и тольяттинцы имели массу возможностей забросить. Автором первой шайбы в матче стал новичок тольяттинского клуба Шейн Харпер, реализовавший большиснтво. Еще через несколько минут Алексей Мастрюков убежал один на один с вратарем, но попал в штангу.

«Лада» продолжала давить, а игроки «Слована» продолжали помогать ей в этом, ошибаясь в передачах прямо на своей синей линии. В конце концов, Никита Филатов и Шейн Харпер вышли вдвоем против защитника, Харпер бросил и Марек Мазанец неловко поймал шайбу, но не смог ее зафиксировать и она упала в его ворота - 2:0.

После перерыва ход игры не изменился. К середине матча счет стал 3:0 - Игорь Скороходов ответил голом на передачу Дениса Зернова. Казалось, что к этому моменту игры счет мог доходить до двузначного, гости практически сами создали перед своими воротами уйму опасных моментов, но где-то выручил их вратарь, а где-то тольяттинцам не хватило хладнокровия.

В третьем периоде Михал Ржепик вернул, было интригу матчу, забросив шайбу в ворота Лазушина, но голы Зернова и Кирилла Капустина подвели итог матчу – 5:1, уверенная победа «Лады».