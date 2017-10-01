В Тольятти убрали еще одну свалку

"КуйбышевАзот" откликнулся на просьбу городских властей и принял участие в ликвидации несанкционированной свалки, организованной в заброшенном котловане на ул. Новозаводской. Годами недобросовестные граждане здесь складировали бытовые отходы.

Прежде чем его убрать, территорию пришлось очищать от зарослей дикорастущих кустарников и деревьев. Это позволило освободить доступ к многолетним залежам и расчистить подъездные пути для специализированной техники. Общая площадь убранной территории, откуда было вывезено 50 машин мусора, составила 400 кв.м. В рамках работ по планировке местности было завезено 80 автомобилей грунта. Люди и техника работали в ежедневном режиме. На сегодняшний день от заброшенной свалки, как собственно и от самого котлована, не осталось и следа, сообщает администрация Тольятти.

Силами "КуйбышевАзот" на территории планируется высадить газон, а также организовать цветочные клумбы. Это уже не первый опыт предприятия по участию в мероприятиях по ликвидации стихийных свалок. Прошлой осенью силами КуйбышевАзота был наведен порядок в прибрежной зоне города на участке общей площадью 3 га. Работа в этом направлении будет продолжена.