В Тольятти готовятся к принятию бюджета

В городской думе завершилось рассмотрение всех муниципальных программ. Оно сначала проходит на коллегиях в городской администрации, а затем на заседаниях профильных комиссий.

По каким-то программам депутаты рекомендовали увеличить расходы, по каким-то предлагали обсудить возможность сохранения расходов на прежнем уровне или наоборот – уменьшить их. Все эти предложения обязательно будут обсуждаться на согласительной комиссии.

Планируется, что 8 ноября городской бюджет будет принят в первом чтении, а в начале декабря – во втором. Принятие бюджета не собираются затягивать,  чтобы побыстрее иметь более четкую картину, как по своим средствам, так и по тем, что получают из вышестоящих бюджетов, пишут "Городские ведомости".

Уже ясно, что бюджет-2018 вновь будет напряженным. А это значит, в следующем году необходимо будет проводить более эффективную и целенаправленную работу по получению доходов в городскую казну.
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  2. TLT.ru
  3. 19.10.2017 10:35 [102] (0)
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