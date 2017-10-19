Тольяттинец с условным сроком совершил 40 краж из школ, детсадов и больниц

В Тольятти начался суд над местным жителем, который обвиняется в 40 кражах из школ, детсадов, больниц и офисных центров. По версии предварительного следствия, с января 2016 г. по июль 2017 г. мужчина совершал кражи в различных учреждениях в Автозаводском и Центральном районах.

В школы и детсады он заходил под предлогом поиска подработки. Мужчина заглядывал в какой-либо кабинет и, увидев, что там никого нет, прихватывал попадавшиеся на глаза или найденные в шкафах сумки, планшетные компьютеры, мобильные телефоны, пишет Волга Ньюс.

Всего в обвинении 40 эпизодов. В одном из тольяттинских офисов, куда мужчина проник, отжав дверь, он нашел полтора десятка смартфонов общей стоимостью 234 тыс. рублей. Часть этих телефонов у него изъяли при обыске.

Попался тольяттинец в середине июля 2017 г. после кражи из парикмахерской 3,6 тыс. руб. выручки. Хозяйка заведения сообщила в полицию приметы подозрительного мужчины, которого видела по видеофону. Вскоре его задержали патрульные и нашли у него в карманах банковские карты на имя заявительницы. После этого мужчина написал явку с повинной.

Среди потерпевших по делу в основном работницы детских садов и школ, а также сантехник, госслужащая, пенсионерки и директора различных ООО, в чьи офисах побывал обвиняемый.

Как сообщили в полиции, обвиняемый в 2016 г. уже был судим за две кражи и получил условный срок, который еще не истек.