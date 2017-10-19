«Открытие Брокер» проведёт в Тольятти конференцию по экономике и инвестициям

24 октября в Тольятти состоится конференция «Есть ли альтернатива банковским депозитам в рублях и валюте?». Эксперты «Открытие Брокер» поделятся со слушателями прогнозами дальнейшего развития ситуации в экономике и на финансовых рынках, а также предложат актуальные инвестиционные решения.

Мероприятие состоится в 19:00 в большом зале технопарка «Жигулевская Долина» по адресу: Южное шоссе, д. 165. Организатор – одна из ведущих инвестиционных компаний в России «Открытие Брокер».

На конференции финансовые эксперты «Открытие Брокер» – советник по макроэкономике гендиректора Сергей Хестанов, аналитик Тимур Нигматуллин и директор филиала в Тольятти Андрей Ядыкин – обсудят перспективы российской экономики, нефти и рубля, расскажут об интересных, на их взгляд, вариантах вложения денег, таких как акции, облигации, иностранная валюта. В заключение участникам будут предложены оптимальные инвестиционные решения и полезные финансовые сервисы.

Участники смогут задать вопросы выступающим и пообщаться с ними в неформальной обстановке на кофе-брейке. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию инвестиционных консультантов. Участие бесплатное, однако в связи с ограниченным количеством мест необходимо заранее зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Услуги оказывает АО «Открытие Брокер». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

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