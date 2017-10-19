В ГИБДД назвали виновника жесткой аварии с «Лексусом» и «Вестой» (фото)

Утром 18 октября в Автозаводском районе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Напомним, ровно в 8 часов утра на улице Спортивная столкнулись Lada Vesta и Lexus LX 570.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 63-летний водитель автомобиля Lada Vesta (стаж - 18 лет) двигался по проезду со стороны набережной 8-го квартала в направлении улицы Спортивной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда при выезде с прилегающий территории, автомобилист допустил столкновение с Lexus LX 570. Отмечается, что 30-летний водитель иномарки (стаж - 12 лет) был нетрезв.

После этого отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень, а иномарка наехала на дерево и загорелась.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств получили телесные повреждения.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Lada Vesta находился в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.