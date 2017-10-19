В России могут расширить список мест, где запрещено курение

Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы, внесенная на рассмотрение правительства, предусматривает расширение числа мест, где запрещено курение.

В число таких мест предлагается внести наземные и подземные переходы, помещения коммунальных квартир, все виды автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, а также личный транспорт, если в нем присутствуют дети.

Также проект включает запрет на курение на остановках, на расстоянии 3 метров от них, на расстоянии 3 метров от входа в здания торговых центров и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, пишут РИА Новости.

В организациях общественного питания предлагается запретить использовать изделия для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа (в том числе кальянов).

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить употребление табака населением страны на 25%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Это поможет снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и курение.

Для предотвращения незаконной торговли табаком планируется ввести лицензии для производителей, обеспечить маркировку табака и создать систему прослеживания продукции с учетом интересов национальной безопасности, без участия табачных организаций и связанных с ними структур.

Кроме того, в концепции оговаривается, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров, таких как электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак, требует введения дополнительных мер, ограничивающих их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

В городах предлагается ограничить розничную продажу табачных изделий: их продажу хотят разрешить только в торговых объектах общей площадью не менее 50 квадратных метров, а в магазинах площадью больше 100 квадратных метров она будет идти лишь в специально отведенных местах.

Документ предлагает оказывать населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака, в частности, в рамках программы госгарантий.