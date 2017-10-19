Пойман московский дилер, приехавший торговать наркотиками в Самарскую область (фото)

В сбыте наркотических веществ в особо крупном размере подозревается 32-летний житель Московской области. Он был задержан сотрудниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий.

Как рассказали в облГлавке, злоумышленник занимался крупнооптовым сбытом запрещенных веществ, используя так называемые «закладки». Одна из них была обнаружена в лесополосе недалеко от села Зеленовка вблизи Тольятти. Вторую закладку полицейские изъяли недалеко от поселка Новосемейкино. Исследование показало, что в изъятых пакетах находилось наркотическое средство, содержащее N-метилэфедрон массой почти 2 килограмма.

По признакам незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают источники поступления наркотических средств на территорию области.
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 19.10.2017 13:45 [72] (0)
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