Пойман московский дилер, приехавший торговать наркотиками в Самарскую область (фото)

В сбыте наркотических веществ в особо крупном размере подозревается 32-летний житель Московской области. Он был задержан сотрудниками ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий.

Как рассказали в облГлавке, злоумышленник занимался крупнооптовым сбытом запрещенных веществ, используя так называемые «закладки». Одна из них была обнаружена в лесополосе недалеко от села Зеленовка вблизи Тольятти. Вторую закладку полицейские изъяли недалеко от поселка Новосемейкино. Исследование показало, что в изъятых пакетах находилось наркотическое средство, содержащее N-метилэфедрон массой почти 2 килограмма.

По признакам незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают источники поступления наркотических средств на территорию области.