Росгвардия задержала в Тольятти жителя Нижнего Новгорода, которого разыскивали приставы

Находившегося в местном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Комсомольский район. Следовавший по улице Механизаторов экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка решили выяснить причины такого странного поведения и остановили гражданина.

Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 33-летний житель Нижнего Новгорода более года находился в местном розыске. Судебные приставы Нижнего Новгорода искали его как ответчика – должника государства, сообщили в пресс-группе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя коллегам из полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.