Задерживается поставка новых троллейбусов в Тольятти

В городской администрации сообщили о том, что в Тольятти задерживается поставка новых троллейбусов. Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли десять.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Павла Баннова, компания ПАО «Трансфин-М», с которой был подписан договор лизинга, представила график поставки, который оказался нарушен. К настоящему моменту должны были поставить уже 20 машин, сообщают "Городские ведомости".

До 1 ноября все троллейбусы, согласно договору, должны прийти в город. Если этого не случится, в отношении поставщика будет вестись претензионная работа.