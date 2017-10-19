Задерживается поставка новых троллейбусов в Тольятти

В городской администрации сообщили о том, что в Тольятти задерживается поставка новых троллейбусов. Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли десять.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Павла Баннова, компания ПАО «Трансфин-М», с которой был подписан договор лизинга, представила график поставки, который оказался нарушен. К настоящему моменту должны были поставить уже 20 машин, сообщают "Городские ведомости".

До 1 ноября все троллейбусы, согласно договору, должны прийти в город. Если этого не случится, в отношении поставщика будет вестись претензионная работа.
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  2. TLT.ru
  3. 19.10.2017 15:03 [86] (0)
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