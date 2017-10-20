СИБУР Тольятти повысил экологичность производства

На производстве синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» реализован проект по сокращению объема сточных вод и снижению потребления энергоресурсов.

Во время остановочного ремонта на производстве сополимерного каучука смонтирована схема по цикличному использованию технической воды для производственного процесса. Ранее на участках промывки и переработки каучука использовались два разных технических раствора. Стоки поступали на очистку на биологические очистные сооружения предприятия. Согласно новой схеме техническая вода после использования на узле промывки каучука поступает на узел переработки продукта, затем частично возвращается на цикличное использование.

Исключение из схемы одного из растворов приведет к экономии пара на 1000 Гкал в год (снижение на 10 %), что позволит предотвратить выбросы в атмосферу не менее 2,7 тонн загрязняющих веществ в год, образующихся при производстве данного объема пара на предприятии теплоэнергетики. Также повторное использование раствора позволит сократить образование сточных вод на данной производственной установке на 63 тыс куб м в год (снижение на 16%).