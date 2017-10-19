В Тольятти пройдет седьмой городской марафон по фитнес-аэробике

ТГУ проведёт седьмой городской марафон по фитнес-аэробике. Спортивное мероприятие пройдёт 2 ноября в 10:00 в УСК «Олимп» в рамках спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава».

Фитнес-марафон соберёт более 1 000 школьников, студентов ссузов, вузов, а также всех желающих горожан. Это будет одно из самых масштабных и зрелищных событий СБИ.

Непосредственным устроителем ежегодного праздника фитнеса в Тольятти выступит институт физической культуры и спорта опорного ТГУ.

Участников марафона ждут пять этапов. Спортсменов, неуспевающих за тренерами, будут отсеивать по итогам каждого тура. Таким образом в финал марафона пройдут самые стойкие и спортивные участники. Они получат шанс выиграть ценные призы от организаторов.

Студенты колледжей, вузов и школьники смогут не только сами посоревноваться, но и посмотреть на яркие показательные выступления мастеров фитнес-аэробики из Тольятти и Самары.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 19.10.2017 15:48 [107] (0)
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