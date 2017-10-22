Тольяттинцев приглашают на концерт инструментального ансамбля «Эмпатия»

Отдел современного искусства ТХМ приглашает на концерт инструментального ансамбля «Эмпатия».

10 лет в погоне за музыкой. Олег Щербаков — человек, для которого музыка стала наваждением, смыслом, неосуществимой мечтой. Его Эмпатия – это вечный поиск, непрекращающиеся пробы созвучий, ритмов, гармоний, сочетания инструментов и их тембров, людей и их характеров.

За годы существования «Эмпатии», с коллективом сотрудничало столько музыкантов, что из них было бы можно составить целый оркестр. Всё это похоже на долгий социальный эксперимент, в котором композитор пытается собрать свой идеальный ансамбль, в рамках современных реалий и одного небольшого провинциального города.

На сегодня их шестеро: гитара, две скрипки, саксофон, бас-гитара, перкуссия. Старая душа в новом теле. «Кажется, наконец, что-то начало получаться» — говорит Олег Щербаков, и представляет свою музыку на суд слушателей.

Состав ансамбля:

Гитара – Олег Щербаков, скрипки – Елена Сычугова, Анастасия Усатюк, саксофон – Екатерина Шаповалова, бас-гитара – Валентин Бурцев, перкуссия – Матвей Мелеша.

28 октября, начало в 18:00. Место проведения: ул. Свердлова, 3. Вход: 150/200 руб., или по приглашениям. Продолжительность концерта: 50 мин. Возраст: 0+.