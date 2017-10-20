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Жители Ставропольского района встретятся с начальником полиции

25 октября в здании Администрации сельского поселения Жигули Ставропольского района начальник О МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Ятайкин Вадим Анатольевич проведет прием граждан.

Встреча будет проводиться по адресу: с.п.Жигули, ул.Центральная, 28 А.

Прием продлится с 16.00 до 18.00. Жители смогут обозначить проблемы, сообщить о противоправных действиях сотрудников полиции и получить консультацию.

Предварительной записи не требуется, сообщает ОМВД России по Ставропольскому району.
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  3. 20.10.2017 07:25 [92] (0)
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