Жители Ставропольского района встретятся с начальником полиции

25 октября в здании Администрации сельского поселения Жигули Ставропольского района начальник О МВД России по Ставропольскому району полковник полиции Ятайкин Вадим Анатольевич проведет прием граждан.
Встреча будет проводиться по адресу: с.п.Жигули, ул.Центральная, 28 А.
Прием продлится с 16.00 до 18.00. Жители смогут обозначить проблемы, сообщить о противоправных действиях сотрудников полиции и получить консультацию.
Предварительной записи не требуется, сообщает ОМВД России по Ставропольскому району.