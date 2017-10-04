Работники «СИБУР Тольятти» провели еще одну посадку леса

Работники предприятия синтетических каучуков «СИБУР Тольятти» провели дополнительную посадку леса на площади 0,5 гектара. Мероприятие стало завершающим этапом акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево», организатором которой выступил благотворительный фонд «Фонд Тольятти» совместно с компанией «Пакмил» при поддержке администрации г.Тольятти.

В течение сентября предприятие передало свыше 4 тонн макулатуры на вторичную переработку, вырученные средства от которой были направлены на лесовосстановительные работы. Дополнительные посадки прошли в 53-м лесном квартале, который находится между Центральным и Комсомольским районами города. 15 добровольцев предприятия посадили около 2,5 тысяч саженцев сосны.

Глава Центрального района Артем Гончаров отметил активную позицию предприятия, участвующего в восстановлении леса с 2011 года, и вручил работникам Лесной сертификат благодарности: «На возрождение леса требуется много сил и средств. Поэтому город благодарен каждому человеку и каждой организации, которая принимает участие в восстановлении тольяттинского леса. Через 100 лет здесь будет очень красивое место для отдыха наших детей и внуков».

Всего на средства СИБУРа за 7 лет восстановлено 30 га тольяттинского леса.