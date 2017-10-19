«Социальное такси» будет работать по-новому

С 1 ноября в Тольятти вступает в силу новый порядок предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан.

В перечень лиц, имеющих право воспользоваться социальным транспортом, вошли:

инвалиды 1 группы (в том числе нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе);

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, обучающиеся в государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей с глубокой умственной отсталостью (с частичной потерей слуха и различной степенью недоразвития речи);

законные представители вышеуказанных категорий граждан, сопровождающих их в поездке.

Заявки на предоставления услуги «Социальное такси» принимаются муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по телефону 52-50-30 (понедельник-пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 9:30 до 14:00, воскресенье – выходной). В случае необходимости предоставления услуги «Социальное такси» в выходной день соответствующую заявку необходимо оформлять предварительно.

Перечень объектов инфраструктуры, расположенных в границах городского округа Тольятти, для предоставления услуги «Социальное такси»

1. Объекты общего назначения:

1.1. административные здания;

1.2. организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи);

1.3. места, специально предназначенные для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

1.4. образовательные организации;

1.5. Медицинские организации;

1.6. учреждения социальной защиты населения, социального обслуживания;

1.7. территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

1.8. учреждения медико-социальной экспертизы;

1.9. учреждения службы занятости населения;

1.10. санаторно-курортные организации;

1.11. общественные и религиозные организации (объединения);

1.12. отделения связи;

1.13. кредитные организации;

1.14. места погребения (захоронения);

1.15. железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), речные вокзалы;

1.16. объекты торговли.

2. Медицинские организации, предоставляющие процедуру гемодиализа.

3. Государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которые в соответствии с учредительными документами осуществляют обучение и воспитание глухих и слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи), позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь) и детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации.