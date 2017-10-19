«Социальное такси» будет работать по-новому

С 1 ноября в Тольятти вступает в силу новый порядок предоставления услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан.
В перечень лиц, имеющих право воспользоваться социальным транспортом, вошли:
Заявки на предоставления услуги «Социальное такси» принимаются муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по телефону 52-50-30 (понедельник-пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 9:30 до 14:00, воскресенье – выходной). В случае необходимости предоставления услуги «Социальное такси» в выходной день соответствующую заявку необходимо оформлять предварительно.
Перечень объектов инфраструктуры, расположенных в границах городского округа Тольятти, для предоставления услуги «Социальное такси»
1. Объекты общего назначения:
1.1. административные здания;
1.2. организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи);
1.3. места, специально предназначенные для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
1.4. образовательные организации;
1.5. Медицинские организации;
1.6. учреждения социальной защиты населения, социального обслуживания;
1.7. территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
1.8. учреждения медико-социальной экспертизы;
1.9. учреждения службы занятости населения;
1.10. санаторно-курортные организации;
1.11. общественные и религиозные организации (объединения);
1.12. отделения связи;
1.13. кредитные организации;
1.14. места погребения (захоронения);
1.15. железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), речные вокзалы;
1.16. объекты торговли.
2. Медицинские организации, предоставляющие процедуру гемодиализа.
3. Государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, которые в соответствии с учредительными документами осуществляют обучение и воспитание глухих и слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи), позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь) и детей, перенесших операцию по кохлеарной имплантации.