Тольяттинцы в день донора сдали 26 литров крови

17 октября на территории многофункционального молодежного центра «Шанс» состоялась ежегодная акция по сдаче донорской крови.

Традиционная донорская акция, организованная специалистами службы крови и сотрудниками центра «Шанс», проходит уже несколько лет. В мероприятии участвуют тольяттинские доноры всех профессий и возрастов.

Акция «Капля жизни» призвана обратить внимание горожан на потребность в донорской крови, привлечь новые донорские кадры, а также пополнить запасы тольяттинского банка крови.

Самое активное участие в акции приняли работники крупнейших предприятий города. Кроме этого, донорами в этот день стали активисты общественного движения Общероссийский народный фронт. Не остались в стороне и учебные заведения города.

Всего в этот день стали донорами 53 добровольца, которые сдали более 26 литров крови.
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  2. TLT.ru
  3. 19.10.2017 16:45 [64] (0)
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