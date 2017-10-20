В Тольятти пройдет фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Белый журавлик»

23 октября в Тольятти пройдет второй фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Белый журавлик» среди воспитанников учреждений Самарской области, где воспитываются дети оставшиеся без попечения родителей.

Созданный Расулом Гамзатовым, «Праздник белых журавлей» до сих пор тревожит сердца, подтверждая значимость поэтического слова в нашей жизни. И не случайно, в этот день в зале центра «Единство» вместе с участниками фестиваля из Тольятти, Самары, Сызрани, Чапаевска соберутся несколько поколений: ветераны пограничники, участники боевых действий в горячих точках, земляки Расула Гамзатова, представитель правительства Дагестан в Самарской области Руслан Эфендиев, члены «Культурного центра Дагестан» (г. Самара) и Межрегиональной общественной организации «Самарский литературный центр Василия Шукшина».

Программа фестиваля состоит из нескольких номинаций – «Художественное слово», «Вокал» «Вокальный ансамбль». Выступающие, ребята в возрасте от семи до 18 лет, исполнят песни и стихи о войне, солдатах, их матерях, женах и детях, сражениях и победах. В этот день многие ребята не только узнают историю великой песни «Журавли, но откроют для себя новый праздник в календаре, произведения известных поэтов Гамзатова, Друниной, Рождественского.

И, конечно же, самым приятным моментом для участников фестиваля станет награждение: вручение дипломов и подарков. А по сложившейся традиции в завершении фестиваля все участники вместе с организаторами и друзьями фестиваля выпустят в вечернее небо шары с белыми журавликами.

Фестиваль пройдет 23 октября с 15.00 по адресу : г. Тольятти, ул. Шлюзовая, 8.