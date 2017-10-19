В Тольятти в 2018 году 146 молодых семей улучшат свои жилищные условия

В 2018 году в Тольятти по программе «Молодой семье – доступное жильё» обеспечат социальными выплатами 146 претендентов. 133 из них многодетные, которым отдается приоритет при распределении средств.

Финансирование мероприятий программы из всех уровней бюджетов на следующий год составит 144,2 млн рублей, это на 37,2% меньше, чем планировали в городе, сообщила заместитель руководителя ДУМИ Светлана Клюшина.

При этом, очередь рассчитывающих получить господдержку в решении жилищного вопроса в нашем городе достаточно велика – 5900 человек. К сожалению, нет финансовой возможности удовлетворить потребности всех, пишут «Городские ведомости».

Дополнительно предусматривается финансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат пяти семьям, члены которых превысили возраст 35 лет и оформили ипотечные кредиты. На эти цели выделят 1,5 млн рублей.