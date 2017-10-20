Lada Vesta может получить турбомотор Renault

АВТОВАЗ приступил к адаптации французского двигателя для "Весты". Предполагается, что Lada Vesta получит турбированный четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 1,3 литра, отдача которого составляет 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента, сообщают Колеса.ру.

Рабочий объем двигателя составляет 1 330 кубических сантиметров. Предполагается, что он войдет в состав силовой гаммы кроссовера Captur, хэтча Megane и минивэна Scenic. Хотя, возможно, одним из первых автомобилей, который получит этот двигатель, станет Lada Vesta.

Скорее всего, в комплекте с новым движком популярная на российском рынке модель получит и новую коробку передач, поскольку имеющиеся в распоряжении АВТОВАЗа французские трансмиссии JR5 и JH3, а также собственная разработка ВАЗ-21807 с таким высоким крутящим моментом не справятся.

Фото: АВТОВАЗ
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 20.10.2017 07:45 [86] (0)
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