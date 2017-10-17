Главный психиатр Минздрава: Депрессия станет основной причиной больничных

Через несколько лет депрессия может выйти на первое место по числу дней нетрудоспособности, считает главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

По его словам, 15 лет назад депрессия занимала по этому показателю пятое место, а к 2020-му, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, станет в этом рейтинге второй, пишут РИА Новости.

"Но, похоже, она выйдет на первое", — добавил Кекелидзе.

Он отметил, что это можно объяснить, в том числе, и старением населения. У людей в пожилом возрасте часто встречается сразу несколько самых разных хронических заболеваний, которые могут сопровождаться и депрессией.

По словам Кекелидзе, сейчас легче обратиться к специалисту-психиатру, поскольку общество стало относиться к этому проще.