Филармония приглашает малышей на Мульти-шоу!

В воскресенье, 22 октября в 12.00, Тольяттинская филармония приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей, дедушек и бабушек на «Мульти-шоу». Артисты и Русский оркестр филармонии разыграют веселое познавательное музыкальное представление для самых маленьких слушателей.

Ребята отправятся в увлекательное путешествие в Страну Мульти-Пультию, где правят мудрый Король (Игорь Супрунов) и капризная Принцесса (Ольга Епихова), а Веселые скоморохи безудержно развлекают народ.

Солисты Юлия Кочева, Роман Аббасов, Александра Одинцова и Русский оркестр под управлением Василия Кормишина исполнят любимые мелодии из мультфильмов «Летучий корабль», «Маша и Медведь», «Фиксики», «Дикие гитары», «Паровозик Букашка» и многие другие. Добрые и смешные, яркие и позитивные музыкальные истории даже взрослых вернут в детство!

Официальное возрастное ограничение 6+, но программа будет доступна и детям от 2-3 лет. Стоимость билетов - от 150 рублей, онлайн-заказ по ссылке http://filarman.ru/event/multshow/

Подробнее по телефону 222-600 (касса) и на сайте филармонии www.filarman.ru. Билеты можно купить и перед началом концерта.