«Ладья» отыграла у «Барсов» из Астаны две шайбы и победила по буллитам

«Ладья» в первом матче в Астане против местных «Снежных Барсов» смогла добиться тяжелой победы.

В первом периоде хозяева открыли счет, а в начале второго увеличили свое преимущество до двух шайб. Через несколько минут Аяз Габдрахманов, забросив свою первую шайбу за «Ладью», сократил отстование. Но еще до второго перерыва Сергей Мельников отправил третью шайбу в ворота Арсения Никонорова – 3:1.

В начале третьего периода главный судья одного за другим отправил на скамейку для оштрафованных двух игроков «Снежных Барсов». Тольяттинцы смогли реализовать сначала преимущество в двух хоккеистов, а затем и в одного (шайбы в активе Евгения Грошева и Леонида Николенко), сравняв счет – 3:3.

В овертайме никому отличиться также не удалось, а в серии буллитов победу волжанам принес точный бросок их капитана Владимира Журавлева – 3:4.

20 октября соперники сыграют еще раз.