В Самарской области бывший сотрудник нефтяной компании воровал у нее нефть через врезку

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода.

По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной нефтяной компании, и в последующем планировали осуществлять незаконный забор нефти через наливной шланг.

В октябре 2016 года сотрудниками отдела безопасности нефтекомпании обнаружена несанкционированная врезка с заполненным нефтеотводом. О произошедшем работники предприятия сообщили в полицию. Как установили полицейские, объем нефти, подготовленной к хищению, составил 28 тонн общей стоимостью около 350 тысяч рублей.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что к совершению деяния причастны трое жителей Борского и двое - Кинель-Черкасского районов. Один из обвиняемых ранее работал в нефтекомпании, другие имели познания в области изготовления и монтажа нефтяного оборудования. По данным стражей порядка, четверо обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.